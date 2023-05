Il ministero premia il Metastasio Prato terza in Italia per la danza

"Siamo felici di comunicare che nella valutazione del ministero della cultura per il triennio 2022-2024 delle rassegne di danza nazionali il Teatro Metastasio è stato inserito nel primo sottoinsieme (assieme al Teatro Stabile dell’Umbria e al Teatro di Roma) collocandosi al terzo posto in Italia per la sua rassegna di danza". Lo annunciano Il presidente del Met Massimo Bressan, il direttore Massimiliano Civica, il direttore artistico di MetDanza Edoardo Donatini. Prato è quindi la terza città italiana per valore della sua rassegna di danza, l’unica città non capoluogo di regione nel primo sottoinsieme. Ulteriore motivo di soddisfazione è l’attribuzione da parte del ministero di un finanziamento aumentato del 30% per la realizzazione dellla rassegna. Questa buona notizia segue la recente collocazione del Metastasio al quarto posto nella valutazione nazionale del ministero della cultura per i Teatri di Rilevante Interesse Culturale. "Questi risultati sono stati conseguiti grazie alle competenze e allo sforzo congiunto di tutti i lavoratori della nostra Fondazione, a cui va, insieme ai nostri soci, il nostro ringraziamento", aggiungono Bressan, Civica e Donatini.

E’ di pochi giorni fa anche la notizia che Il ministero della cultura aveva premiato la Camerata strumentale, assegnandole come è successo al Met un finanziamento incrementato del 30 per cento, il massimo consentito. Per la nostra orchestra è il risultato migliore mai raggiunto dalla sua istituzione. Nelle graduatorie ministeriali La Camerata è inoltre risultata la prima classificata in Italia tra tutti i complessi strumentali per i parametri relativi alla dimensione dell’ente (risorse umane impiegate e partecipazione del pubblico) e seconda classificata per qualità artistica. La cultura non si ferma, a Prato.