Il miglior miele della Vallata è di Cangialosi

Il miele più buono in Valbisenzio è di Giulio Cangialosi.

Si sono tenute ieri, infatti, le premiazioni dei vincitori del contest "Dolce Vernio". La cerimonia con le foto di rito si è svolta al Meucci. Quest’anno il primo classificato – premiato dal presidente di Arpat Paolo Betti e dalla sindaca di Vernio Maria Lucarini – è stato Giulio Cangialosi, secondo Simone Rossini e terzo Stefano Lumini.

Il contest "Under" con bambini e ragazzi assaggiatori ha espresso invece la sua preferenza per il miele di Paolo Chiti. Attestati di partecipazione per i campioni di miele degli altri partecipanti: Filippo Sarti, Elio Pancani, Giovanni Verniani, Stefano Lenzi, L’ape Pina di Alessandro Bolognesi, Stefano Ricci, Massimo Masolini, Lisa Panella, Oasi del Miele - Marchetti Alessandro, Andrea Biagioni, Stefano Liuzzi, Jacopo Minuzzo e William Di Lauro. I campioni di in gara, assaggiati anche da una giuria popolare e da quella dei ragazzi il 4 ottobre scorso, erano 17.

Molto partecipato anche il convegno di apicoltura a cura di Arpat (l’Associazione produttori apistici della Toscana), dal titolo "La valorizzazione dei prodotti attraverso marchi di qualità". Oggi è il gran giorno, dalle 10 alle 19 al Meucci e al Museo Mumat, dell’attesa mostra mercato di "Dolce Vernio" che vede presenti 25 espositori con miele, artigianato, prodotti agricoli, gastronomici, oggettistica e molto altro per una giornata all’insegna della dolcezza. Nel corso della giornata gli altri appuntamenti sono alle 10 "Un Fiore per le Api", laboratorio per bambini/ragazzi, a cura dell’associazione Aiuti della Vallata, dalle 11 la caccia al tesoro tra Montepiano e Mercatale “Alla ricerca dell’Ape Verniottina”, in collaborazione con la Proloco di Montepiano, e alle 15 "Inventiamo insieme un Hotel per le api!", laboratorio per bambini e ragazzi a cura di Arpat.