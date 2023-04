Il maxi ristorante cinese in viale della Repubblica: sushi nella storica filiale della Cassa di risparmio

Prato, 1 aprile 2023 – Il palazzo di viale della Repubblica 225 che storicamente ha ospitato la Cassa di Risparmio di Prato nei tempi che furono di gloria diventerà un ristorante di sushi. L’apertura del locale è prevista per lunedì, anche se l’inaugurazione vera e propria si terrà solo dopo Pasqua. L’immobile in passato è stato acquistato da un imprenditore cinese che poi a sua volta ne ha affittato di recente il piano terra a due connazionali: Marco Jiang e Tony Zhang (al primo piano dovrebbero invece aprire, sotto un’altra gestione, degli studi medici). Si tratta di due imprenditori di seconda generazione, già titolari di un ristorante – American bar a Porta al Prato a Firenze –, ma che da tempo volevano investire in città. Dopo una ricerca immobiliare durata otto mesi, gli occhi di Jiang e Zhang sono finiti su uno dei più importanti palazzi della finanza cittadina, decidendo di prenderlo in affitto e di ristrutturarlo sia internamente che nella parte esterna adibita a giardino. Un investimento considerevole, dal quale ne è nato ‘Caveau’, ristorante di sushi che prende il nome proprio dalla caratteristica principale del palazzo: la presenza nel piano interrato di due caveau, che almeno inizialmente saranno adibiti a deposito per le cucine, ma che in prospettiva potrebbero anche essere aperti alla fruizione pubblica. La cucina sarà a tradizione orientale, mentre la gestione, il personale al desk e al ricevimento, in sala e al lounge bar sarà italiano. Da Caveau spiegano di avere selezionato per lavorare nel locale una trentina di persone: alcune già formate, altre alla prima esperienza nel settore. E la ricerca di personale resta ancora aperta. La formula sarà quella dell’all you can eat (ma viene specificato con cucina di livello), con apertura a pranzo e a cena. La sera ci sarà anche il lounge bar e l’intrattenimento musicale. L’idea dei titolari è anche quella di organizzare eventi, con una licenza di intrattenimento entro le 100 persone.

A molti pratesi chiaramente entrare nel nuovo ristorante di sushi farà un po’ effetto. Gli sportelli della banca e gli uffici della filiale sono stati sostituiti da tavolini, statue, piante e giochi di luce. La conformazione esterna resta quella classica, a cui la città era abituata, ma ne cambierà completamente la destinazione d’uso. Da Caveau rivendicano proprio la volontà di "avere voluto preservare la storicità dell’immobile, mantenendone il prestigio". Il fondo è stato scelto sia per la posizione strategica a due passi da autostrada e declassata, che per la facilità di parcheggio. Non solo. I titolari del locale hanno deciso di scommettere pure sull’assetto estivo dell’attività di ristorazione, riqualificando il giardino che circonda l’ex palazzo CariPrato, che verrà inaugurato a fine maggio dopo che l’allestimento sarà completato. Da centro finanziario, secondo in città solo a via Valentini, adesso viale della Repubblica sembra quindi stare progressivamente cambiando la propria identità, aprendosi sempre di più al settore della ristorazione, anche con capitali cinesi Un trend d’altronde sempre più in espansione in città. In zona già negli scorsi anni avevano aperto vari locali, ma ora ne sbarca uno che per dimensioni e spazi a disposizione potrebbe attrarre una quantità rilevante di clientela. Come sta cambiando la città.