Il linguaggio digitale Lezioni di informatica Via ai corsi gratuiti

Una bella iniziativa per avvicinarsi al mondo dell’informatica. E’ possibile iscriversi a uno dei 27 corsi di informatica previsti dal progetto Focus, suddivisi in 4 livelli: base, intermedio, avanzato e specialistico. I corsi di aggiornamento (upskilling) sono di breve durata (28 ore) e i contenuti dei percorsi formativi del progetto sono stati pensati per sviluppare competenze digitali e trasversali, relative all’utilizzo di software e tecnologie informatiche (secondo gli standard previsti da DigComp 2.1), che sono indispensabili in tutti i settori del mondo del lavoro per essere resilienti nella trasformazione digitale in atto. I contenuti spaziano, ad esempio, dall’uso dei sistemi operativi, ai software di scrittura e calcolo, internet, sicurezza informatica, identità digitale, condivisione di documenti.

I corsi saranno svolti presso 4 sedi diverse a Prato e sono totalmente gratuiti in quanto finanziati con i fondi del Pnrr, tramite il programma Gol promosso dalla Regione Toscana e supportato da ARTI. Ai corsi possono iscriversi disoccupati e altre categorie di soggetti che intendono ricollocarsi nel mondo del lavoro (consultabili sul bando del progetto).

La realizzazione del progetto è affidata al partenariato composto da importanti agenzie di formazione del territorio quali Pin-Polo Universitario di Prato, Laboratorio Archimede, Cna Formazione&Sicurezza, Cescot Prato, Omnia Formazione, Formetica, Cedit, Percorso.

Per partecipare occorre rivolgersi ai Centri per l’Impiego del territorio toscano (https:www.regione.toscana.it-recapiti-e-orari-degli-uffici-sul-territorio) che verificheranno i requisiti di accesso al programma Gol e supporteranno l’utenza nella scelta del percorso di riqualificazioneaggiornamento più opportuno con il proprio profilo. Informazioni sui contenuti dei corsi sono disponibili nel catalogo regionale dell’offerta formativa https:servizi.toscana.itRTcatalogo-formativo#catalogoricercaCorsiGol o sul sito del progetto www.pin.unifi.itfocus. Insomma, una bella opportunità per apprendere un "linguaggio" come quello informatico sempre più indispensabile nel mondo del lavoro.