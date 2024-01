Il Lanificio Fratelli Balli in Germania. Creatività e riciclo, le carte vincenti

Una collezione disegnata, realizzata e raccontata che porterà in centinaia di boutique tedesche capi d’abbigliamento con l’etichetta Balli associata al nome di un brand europeo. E’ il frutto dell’innovativa collaborazione fra il lanificio pratese, insediato nel Fabbricone Storico, e un celebre brand tedesco specializzato nell’abbigliamento femminile e che da qualche anno ha realizzato, con successo, anche collezioni maschili. Il Lanificio Fratelli Balli collabora da oltre vent’anni col marchio tedesco e dal 2021 sta portando avanti col brand un lavoro specifico su riciclo, trasparenza, sostenibilità e filiera green. Una collaborazione che ha portato l’ufficio stile del lanificio a effettuare ricerca, sviluppo e a disegnare i capi d’abbigliamento (per lo più giacche e cappotti) abbinandoli a tessuti Balli. Un lavoro che ha portato alla nascita di una vera e propria collezione che da settembre sbarcherà in centinaia di negozi tedeschi.

"Siamo di fronte alla scelta di un brand che non si limita all’acquisto del tessuto Balli, ma che ci affianca e tramite il nostro marchio e alla nostra inventiva cerca di effettuare un salto di qualità ulteriore – spiega Manuel Hoechel, consigliere d’amministrazione del Lanificio Fratelli Balli -. L’obiettivo è di lavorare assieme per raggiungere una sezione medio-alta del mercato". La collezione del Lanificio Fratelli Balli è stata presentata in Germania nell’ambito del ‘Brand Day davanti a una platea di compratori, proprietari di boutique ed esperti di mercato, in rappresentanza di 900 boutique tedesche.