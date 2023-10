Il Giocagiò è inclusivo. La nuova area giochi per divertire tutti i bimbi

I giardini diventano inclusivi e alla portata di tutti. Sono terminati i lavori ed è stata presentata ieri mattina la nuova area dei giochi inclusivi al parco Giocagiò di viale Galilei. Questa nuova area, realizzata grazie ad un finanziamento regionale di circa 100mila euro, arriva dopo l’ultimazione del primo dei quattro lotti previsti ’Andiamo al mare’ che fu inaugurato ad aprile ed ha previsto la sostituzione dei vecchi giochi con altrettanti nuovi, riprendendo il tema del mare e inserendo uno scivolo, un gioco-barca, una forma di polipo per l’arrampicata e due trampolini elastici, vera novità del parco giochi.

A fine mese sarà pronto anche il secondo lotto ’L’albero delle mele’. L’intervento realizzato è consistito nella riqualificazione di una zona del parco con l’installazione di giochi accessibili anche a bambini con disabilità motorie e cognitive per una fascia d’età compresa tra i 2 e gli 8 anni circa.

Le attrezzature ludiche sono 10 e comprendono altalene sia per normodotati che inclusive, una locomotiva con un vagone adatto a bambini con disabilità motoria, dei pannelli ludici con un tunnel, una tazza girante, giochi a molla e altri giochi che riprendono la tematica dei trasporti.

"Un intervento fortemente voluto con l’installazione di giochi che permetteranno di giocare a ogni bambino, con le sue caratteristiche e possibilità, e di questo siamo assolutamente contenti - ha affermato il sindaco Matteo Biffoni -. A breve, speriamo entro fine mese, si concluderanno anche i lavori di un altro lotto e dopo il parco sarà veramente rinnovato. Abbiamo intenzione di continuare in questa direzione in un luogo così partecipato e vissuto ogni giorno da migliaia di bambini e centinaia di famiglie che meritano posti belli come questo".

"Nell’arco di pochi mesi questo parco ha visto una riqualificazione importante e la nostra volontà è quella di continuare in questa direzione - ha aggiunto l’assessora alla Città curata Cristina Sanzò -. Sono stati inoltre aggiudicati i lavori per il secondo parco giochi della città, quello che sarà realizzato in via Turchia, e quindi a breve inizieranno gli interventi per realizzarlo".