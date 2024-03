Il Festival delle colline 2024 cerca sponsor per i concerti

Festival delle Colline, quest’anno c’è anche il bando per la ricerca di sponsor. Il Comune di Poggio a Caiano è capofila nell’organizzazione del festival musicale che si svolge in estate fra i Comuni medicei e Prato.

Nei mesi scorsi c’è stato il bando per l’assegnazione dell’incarico di direttore artistico a Gianni Bianchi che si può dire ormai è lo storico direttore e quello di assistente alla direzione di Davide Martino Del Campo e anche lui ha già ricoperto l’incarico in passato. L’edizione 2024 è quella dei 45 anni. Alcuni ospiti musicali delle passate edizioni sono stati Michael Mc Dermott, Scarlet Rivera (nella foto a destra), Frida Bollani Magoni, Meg e Marco Parente, Finaz e Sirio, Serena Altavilla, Tricarico e Joe Barbieri, Paolo Benvegnù.

L’anno scorso c’è stata anche seconda edizione del "Sound Bridge Contest" una ghiotta opportunità per le band giovanili. Per quest’estate è confermata la compartecipazione dei Comuni di Prato e di Carmignano e la decisione che ha preso il Comune di Poggio è quella che il Festival delle Colline, nelle edizioni dal 2024 al 2026, sia valorizzato "anche con iniziative private".

Il Comune nei prossimi giorni promuoverà un bando pubblico per la ricerca di sponsor e la definizione di contratti di sponsorizzazione con soggetti pubblici e privati. La quota minima è fissata in 500 euro che darà agli sponsor la possibilità di inserire il proprio logo nei manifesti e sul sito del Festival. Poi c’è anche una quota minima come "main sponsor" (cioè lo sponsor principale) fissata in 2.000 euro: darà agli sponsor il diritto di inserire il logo nei manifesti e sul sito, in posizione di maggior evidenza rispetto agli altri, di affiggere striscioni durante i concerti e di partecipare alla conferenza stampa di presentazione del programma.

M. Serena Quercioli