E’ in programma domani alle 18 in biblioteca Roncioniana la cerimonia di consegna di un raro esemplare dell’opera di Curzio Malaparte, Technique du coup d’état, nella prima edizione stampata a Parigi da Éditions Grasset nel 1931. Il volume sarà donato da Luciana Bottai e dalle figlie Benedetta, Chiara, Francesca e Valentina, in ricordo del marito e padre Giancarlo Bottai, noto bibliofilo pratese. Saranno presenti il presidente della Fondazione eredità Marco Roncioni – Biblioteca Roncioniana, Mauro Giovannelli, il vice presidente Gianni Limberti, il bibliotecario Marco Pratesi. Parteciperanno i promotori dell’iniziativa: Walter Bernardi, presidente dell’associazione Curzio Malaparte pratese nel mondo e Antonio Mauro, (nella foto) presidente dell’associazione Gruppo bibliofili pratesi Aldo Petri. Un bel modo di ricordare Giancarlo Bottai, il dono di Technique du coup d’état nella sua prima edizione francese. Nonostante l’incredibile successo internazionale dell’opera, che aveva lanciato Malaparte nell’Olimpo della letteratura mondiale, il regime fascista ne aveva vietato la traduzione italiana, che avrebbe visto la luce solo nel 1948. "È parso naturale, d’intesa con la famiglia, destinarlo alla Roncioniana, che conserva un importante fondo di opere prime malapartiane", ha spiegato Antonio Mauro, presidente dei bibliofili.