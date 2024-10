Il distretto tessile e le nuove generazioni

Si è svolta al Museo del Tessuto di Prato l’assemblea del Polo Tecnico Professionale Moda di Prato e Firenze, un evento cruciale per riflettere sul futuro del distretto tessile locale e sulla necessità di formare nuove generazioni di professionisti.

All’iniziativa erano presenti Ernesto Pellecchia, direttore dell’Ufficio scolastico regionale, Benedetta Squittieri, assessora allo sviluppo economico del Comune di Prato, e Antonella Vitiello, direttrice generale di Its Mita academy. Inoltre si sono confrontate le varie realtà scolastiche che fanno parte della rete del Ptp.

Al centro del dibattito è emersa l’importanza della formazione come strumento indispensabile per sostenere un settore vitale come quello tessile.

Il distretto di Prato, con la sua lunga tradizione industriale, è una delle eccellenze italiane, ma necessita di nuove risorse per affrontare le sfide future, comprese quelle legate alla crisi economica degli ultimi tempi.

Durante l’assemblea, si è sottolineato poi come sia fondamentale partire dalle scuole medie per orientare i giovani verso questo settore attraverso percorsi di orientamento concreti e mirati.

E’ stato inoltre ribadito che la crescita del territorio passa anche dalla capacità di prevenire e combattere la crisi economica, evitando che essa possa nuovamente incidere così profondamente sul comparto tessile come sta accadendo in questo periodo.

L’obiettivo non è solo quello di superare le difficoltà attuali, ma anche di costruire un futuro in cui il settore possa essere più resiliente e competitivo.

In un contesto sempre più globale e complesso, la formazione di giovani tecnici e professionisti diventa quindi un asset strategico, necessario non solo per lo sviluppo del distretto tessile di Prato, ma anche per garantire il benessere dell’intera comunità locale.