Il distretto a Première vision "I disordini a Parigi non frenano la presenza dei clienti in fiera"

La rivolta in corso a Parigi non pare toccare, fortunatamente, l’avvio di Première Vision, che apre oggi i battenti fino al 6 luglio a Paris Nord Villepinte. Il salone dei tessuti di alta gamma sarà la prima vetrina internazionale per le collezioni autunno-inverno 2024-25 e tra i 1.315 espositori da 47 Paesi (16% in più rispetto a luglio dello scorso anno e 6% in più rispetto a febbraio di quest’anno), ben 55 arrivano dal distretto pratese.

"Speriamo che le tensioni di questi ultimi giorni non influenzino l’arrivo e la presenza dei clienti in fiera - dicono alcuni imprenditori pratesi – Non ci sono state disdette al momento e per strada, in direzione centro, non abbiamo assistito a situazioni particolari. Abbiamo visto un maggior schieramento di polizia rispetto al solito, ma niente di più".

Ecco le aziende protagoniste al primo degli appuntamenti fieristici di luglio: alcune imprese doppieranno la presenza, partecipando sia a Première Vision che a Milano Unica dall’11 al 13 luglio nello spazio espositivo di Rho Fieramilano.

Le 55 di Première Vision sono: Alberto Bardazzi spa, Alfa-Fi, Bartolini 1938 srl, Be mood srl, Bellandi spa, Bertini srl, Cafissi spa, Com.is.tra srl, Ego srl, Fabrica tessuti srl, Fiorenzatulle spa, Furpile Idea spa, Gommatex, In.tes.pra industria tessuti pratesi, Inseta srl, Inwool Jersey, Keno srl, Lady V. srl, Lamintess srl unipersonale, Lanificio Becagli srl, Lanificio Brunetto Morganti & C spa, Lanificio Cangioli 1859 spa, Lanificio Cipriani, Lanificio Faisa srl, Lanificio Fortex spa, Lanificio Nuovo Ri-vera srl, Lanificio Paultex srl, Lanificio Tessilgodi spa, Lorenzo tessuti srl, Lyria spa, M.T.T. spa manifattura tessile toscana, Man tessili La Torre srl, Manifattura Del Prato srl, Manifattura Emmetex spa, Manifattura Pacini Nello srl, Manifattura Paola srl, Manifattura tessile Fralpi srl, Manifattura tessile Pierozzi spa, Manteco spa, Mapel spa, Marini industrie spa, My Lab, Nalya spa, Paoletti tessuti srl, Picchi spa, Pontetorto spa, Sintopel, Smi tessuti spa, Stylem Italia srl, Supermoda srl, Ta-Bru manifatture toscane spa, Tessuti Iannuzzi srl, Tex Luis srl, Texapel spa, Texmoda tessuti srl.

Sa.Be.