Il Comune secondo Maria Lucarini: "È basato su rispetto e gentilezza"

La sindaca, Maria Lucarini illustra, con le domande de La Nazione, il bilancio del suo mandato nel 2024 (dalle elezioni del giugno scorso ad oggi.

Qual è ill bilancio 2024? "È sicuramente positivo. Sono stati mesi intensi, ma anche ricchi di soddisfazioni. Abbiamo messo in moto tanti progetti che stanno iniziando a dare i loro frutti. È un lavoro di squadra, che coinvolge amministrazione, cittadini e associazioni e credo che il senso di comunità che stiamo cercando di costruire sia uno degli aspetti più significativi di questo primo periodo".

E le opere pubbliche? "Abbiamo varie opere i cui cantieri stanno per chiudersi. Come i lavori al lago Fiorenzo di Montepiano, ormai quasi completati, a breve il rientro dei ragazzi della scuola superiore in un edificio rinnovato e sicuro e stiamo sistemando l’area pedonale e i parcheggi a Le Piana, un intervento atteso che darà beneficio alla comunità".

Il Comune ha intercettato diversi fondi. "I finanziamenti ricevuti in questi mesi (quasi 3 milioni e mezzo) rappresentano un’opportunità fondamentale per il nostro territorio. Li utilizzeremo per intervenire sul dissesto idrogeologico, migliorare le viabilità di collegamento tra i Comuni e rendere più efficienti dal punto di vista energetico molte strutture. Sono investimenti che guardano alla sostenibilità, sia economica che ambientale, e che crediamo possano migliorare la qualità della vita per tutti".

Avete anche lavorato sul piano culturale? "Sì, questo è un aspetto a cui tengo molto. La mostra sulle lettere di Vasari è stata un successo, non solo per il valore culturale, ma anche per il senso di appartenenza che ha generato nella comunità. Inoltre, stiamo promuovendo iniziative che incoraggiano la gentilezza e il rispetto reciproco, perché crediamo che una comunità forte si costruisca partendo dai valori condivisi. La sfida più grande è conciliare le tante priorità del nostro Comune con i tempi e le risorse a disposizione".

Previsioni per il 2025? "Il 2025 sarà un anno cruciale, soprattutto per l’edilizia scolastica. Tra i nostri obiettivi principali c’è il completamento dei lavori all’Istituto Pertini, un progetto che ci sta a cuore per garantire spazi adeguati e sicuri ai nostri studenti. Inoltre, intendiamo avviare i lavori per la nuova scuola primaria a Montepiano, un passo fondamentale per rispondere alle esigenze del territorio".

L’ambiente è un altro tema centrale. "Abbiamo avanzato la richiesta ad Alia per l’apertura di un nuovo centro di raccolta, un servizio essenziale per migliorare la gestione dei rifiuti.

La mobilità sarà un altro tema chiave del 2025. "Certo, stiamo lavorando a un progetto di bus a chiamata, una soluzione innovativa pensata per colmare le lacune nei trasporti locali, soprattutto per le aree meno servite.

Mobilità: cosa vi aspettate dal protocollo d’intesa siglato con la Regione? "Ci aspettiamo soluzioni. I Comuni della Valbisenzio sono in prima linea, come sempre, di fronte a cittadini e aziende. Abbiamo ottenuto che la Regione finanziasse lo studio per i progetti sulle viabilità alternative. Mai ai problemi della SR 325 non ci sarà soluzione senza l’intervento del Governo. Da tempo chiediamo che la situazione venga affrontata a livello nazionale, considerando strategico il sistema di mobilità della Vallata, che lega la provincia di Prato con i Comuni dell’Appennino emiliano.

Claudia Iozzelli