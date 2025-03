Il Comune non approva il bilancio. Accuse incrociate tra sindaco e FdI

Maggioranza e opposizione ai ferri corti. Il problema riguarda l’approvazione del bilancio di previsione che il Comune di Montemurlo non è riuscito a centare nei tempi stabiliti. Per l’opposizione si tratta "di incapacità di gestione del sindaco Calamai" mentre per la giunta montemurlese è il risultato di "una mancanza di responsabilità del gruppo di Fratelli d’Italia". Il risultato è un Comune in esercizio provvisorio.

"La gestione superficiale e irresponsabile dell’amministrazione testimonia una totale negligenza dei doveri amministrativi. È inaccettabile che questioni di tale importanza siano subordinate agli impegni personali del sindaco", attacca Matteo Meoni, capogruppo di Fratelli d’Italia che sottolinea come il Comune con la mancata approvazione sia soggetto "al blocco delle nuove spese e degli investimenti. A severe restrizioni sulla gestione economica, e ad un possibile intervento della Prefettura per imporre l’approvazione del bilancio entro un termine specifico, con il rischio di un commissariamento dell’ente in caso di ulteriori mancanze".

Dal canto suo il sindaco Calamai punta il dito contro l’opposizione: "Le posizioni assunte dal gruppo consiliare di Fratelli d’Italia sono inaccettabili, non si tratta di un’azione contro la maggioranza, ma di un’azione contro i cittadini e dimostra una totale mancanza di rispetto verso la comunità montemurlese, bloccando l’approvazione del bilancio per puri cavilli burocratici".

Venerdì sera la presidente del consiglio comunale, Federica Palanghi, ha riaggiornato la seduta, che aveva all’ordine del giorno l’approvazione del bilancio di previsione a giovedì 6 marzo. Lo scopo è dare "un ulteriore lasso di tempo ai consiglieri, che lo hanno richiesto, di poter visionare il parere favorevole all’approvazione del bilancio del collegio dei sindaci revisori".