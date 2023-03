Il Comune di Cantagallo assume Ma non trova personale qualificato

Il "posto fisso" di Checco Zalone sembra non avere appeal in Valbisenzio – l’anno scorso è fallita la ricerca a Comuni uniti di un segretario comunale, posizione generalmente ben retribuita – e soprattutto a Cantagallo, dove un bando per la ricerca di un "istruttore direttivo tecnico categoria D cui assegnare l’incarico di responsabile dell’area tecnica" non ha portato frutti. Un posto non di poco conto, con responsabilità ma anche soddisfazioni visti i progetti e la nuova pianificazione territoriale voluta dall’attuale amministrazione.

Fatto sta che al primo avviso l’unico candidato non si è presentato al colloquio e il Comune è stato costretto a mettersi nuovamente alla ricerca. Un ruolo impegnativo, sicuramente, vista anche la mole di chilometri di strade che il Comune ha da mantenere, anche se non sembra questo il motivo principale della "fuga" dei vari dirigenti che son passati dall’Ufficio tecnico. Negli ultimi anni il turnover di personale nell’ufficio di Cantagallo ha visto un pensionamento e la partecipazione a bandi in altre sedi, come è avvenuto nell’ultimo caso, con le dimissioni di Nicola Serini "con decorrenza 16032023, per vincita di concorso presso Pubblica amministrazione", come si legge dal verbale di giunta del 17 febbraio. "Pertanto da tale data non risulta possibile sostituire la funzione dallo stesso esercitata con altro personale in servizio in quanto privo della qualificazione richiesta" prosegue l’atto, con cui la giunta delibera "di dare mandato all’ufficio personale di procedere con un avviso di selezione per incarico di Istruttore direttivo tecnico categoria D, provvedendo alla sua pubblicazione per 10 giorni a seguito dell’urgenza di sostituire il personale dimissionario, ampliando i titoli culturali tecnici richiesti per consentire la massima partecipazione".

La nuova ricerca è stata pubblicata sulla pagina di Facebook del Comune di Cantagallo, ed è scaduta mercoledì scorso, 1° marzo. "Oltre ai requisiti di base per l’accesso ad un bando di concorso, altro requisito fondamentale un titolo di studio tra le classi di architettura, ingegneria civile, ingegneria edile, ingegneria edile-architettura, ingegneria per l’ambiente e per il territorio e laure equipollenti". Resta un mistero se a questo giro qualcuno si sia presentato o meno e soprattutto il perché un impiego di rilievo nel municipio di Cantagallo sia così poco appetibile, anche se, probabilmente una maggiore comunicazione relativa alla ricerca avrebbe potuto estendere la platea degli interessati. Alla domanda che abbiamo rivolto al sindaco, Guglielmo Bongiorno, se si fosse candidato qualcuno, la risposta è stata "Tutto procede".

Claudia Iozzelli