Il Comune assume: un posto da operaio. Ecco il concorso

Un posto di lavoro in Comune per operaio addetto alla manutenzione strade e necroforo.

A Carmignano è uscito il concorso pubblico per operatori esperti ex cat. B. Sono richieste queste competenze: conoscenza delle procedure inerenti ad attività di carattere tecnico-manutentivo e della normativa di polizia mortuaria, gestione delle operazioni cimiteriali (inumazioni, tumulazioni, esumazioni e estumulazioni). Per l’utilizzo di veicoli è richiesta la patente C per la guida di autocarro dotato di gru, trattori, macchine per il movimento terra. Il trattamento economico annuo è quello previsto dal Ccnl, pari a 19.034,51 euro, oltre alla 13ma e altre indennità dovute per legge.

Altri requisiti: cittadinanza italiana o dell’Unione Europea oppure cittadinanza extracomunitaria, ove ricorrano le condizioni. Il candidato non deve avere riportato condanne per reati che impediscono l’assunzione in una pubblica amministrazione e non avere in corso procedimenti penali. La domanda deve essere inviata on line entro il 29 febbraio. Il bando è su www.comune.carmignano.po.it.