Il comandante Berti: "Più controlli con l’autovelox per la sicurezza"

Il comandante Matteo Maria Berti traccia le attività svolte dagli agenti a Poggio a Caiano durante lo scorso anno: "La polizia municipale – spiega Berti – ha effettuato centinaia di servizi di pattuglia sulla circolazione stradale, poi quelli con pattuglia appiedata oltre poi a posti di blocco e controllo anche con l’autovelox mobile su strada. Nel 2023, una volta al mese è stato inoltre effettuato il controllo con l’autovelox mentre con il ‘tablet’ quattro controlli ogni mese".

Si tratta di controlli per la sicurezza stradale e per la prevenzione di incidenti. Nel corso del 2023 è proseguita l’attività di polizia giudiziaria in riferimento a una denuncia penale del dicembre 2022 a carico di un’attività artigianale per abbandono illecito di rifiuti e di scarti tessili.

Da segnalare i posti di controlli della polizia municipale di Poggio a Caiano congiunti con la polizia provinciale di Prato per il rispetto delle norme del codice della strada, uno con la locale stazione dei carabinieri e due controlli edilizio/ambientale con il gruppo interforze.