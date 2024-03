Il clima pratese ai raggi x. Lunghe ondate di calore. Siamo quasi maglia nera

Il clima pratese? Né troppo bene, né troppo male. Questo, in estrema sintesi, quanto emerge dalla classifica elaborata dal "Sole 24 Ore" che ha analizzato pregi e difetti dei microclimi di 112 capoluoghi provinciali italiani. Prato, nella classifica generale, si piazza poco dopo la metà, al 66° posto ed è in linea con i comuni vicini: Pistoia, ad esempio, è al 67° posto, mentre Firenze è al 65°; valori di classifica molto vicini tra territori confinanti che, oltretutto, dimostrano una buona veridicità della classifica stessa. Il report è stato stilato utilizzando i dati del portale 3b Meteo e raccoglie i valori fatti registrare nel decennio 2011-2021. Un periodo, per Prato, contraddistinto da inverni sempre più brevi e miti, senza traccia (o quasi) di neve in città, ed estati lunghe e siccitose, con persistenti ondate di calore. Cosa significa esattamente? Nella classifica con "ondata di calore" si intendono gli sforamenti per tre giorni consecutivi di temperature massime oltre i trenta gradi.

Una dinamica che, negli ultimi anni, a Prato e in tutta la pianura Firenze-Prato-Pistoia si ripete costantemente anche per settimane intere. Per questo, nella classifica delle ondate di calore, Prato si posiziona addirittura al 98esimo posto, a 14 posizioni dal fondo della classifica. La vicina Firenze, non a caso, è 100esima. Pistoia, che può contare su una porzione più vasta di territorio in collina dove il valore dei trenta gradi viene sforato meno frequentemente, è "solo" 76esima. Se d’estate le ondate di calore sono ormai frequenti, altrettanto non si può dire per i "giorni freddi", altra categoria analizzata, ossia quelli in cui la temperatura massima percepita è sotto i 3 gradi centigradi. In questa particolare classifica Prato si posiziona in alto, al 43esimo posto. Un dato, purtroppo, poco veritiero riguarda quello degli eventi estremi. La classifica del Sole 24 Ore riporta Prato al 41esimo posto, il valore più lusinghiero di tutti. Tuttavia, il report tiene conto degli eventi estremi avvenuti tra il 2011 e il 2021. Una finestra di tempo che non contiene la drammatica alluvione di novembre 2023. Un disastro, quello dell’alluvione, che se considerato nel report posizionerebbe Prato molto più in basso rispetto alle 66esimo posto complessivo.

Francesco Storai