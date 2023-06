Il cinema sotto le stelle al Castello La guida ai titoli della settimana

Ecco cosa vedremo nei prossimi giorni al Castello dell’Imperatore con il cinema sotto le stelle. Stasera alle 21.45 una delle piacevoli sorprese della stagione appena conclusa: "L’ultima notte di Amore", Amore con la A maiuscola perché si tratta di un cognome. Franco Amore è un poliziotto alla vigilia della meritata pensione. Quanto basta per ficcarsi nei pasticci. Il complimento più bello che si può fare a questo film è che non sembra un film italiano. Questo thriller interpretato bene come sempre da Piefrancesco Favino, guarda lontano, guarda ai grandi film di tensione alla Michael Mann. Una ragione in più per non perderlo. Alla regia, Andrea Di Stefano, cresciuto e formatosi negli Stati Uniti. E si vede. Dopo essere stato un ottimo attore per Marco Bellocchio, Dario Argento, Ferzan Ozpetek, Di Stefano è passato con successo dietro la macchina da presa. Un regista da tenere d’occhio. Domani ecco "Gli spiriti dell’isola", bello e coinvolgente, con un ottimo Colin Farrell che avrebbe meritato l’Oscar come chi l’ha vinto davvero (Brendan Fresar). Il Mabuse nel ciclo del lunedì propone "Anche io", mentre martedì 27 ci sarà "Il sol dell’avvenire" di Nanni Moretti, un regista divisivo: o lo si ama o lo si trova irritante. Mercoledì 28 "Stranizza d’amuri", prima regia di Beppe Fiorello che sorprende per coraggio e che convince fin dalle prime sequenze nel raccontare quella che nel 1982, in Sicilia durante i mondiali di calcio, era appunto una stranezza d’amore. Due ragazzi che si incontrano e si amano, il paese che si indigna e non accetta la relazione omosessuale. Una pagina oscura, realmente accaduta, raccontata con garbo e rispetto. Chi vuole conoscere l’ascesa del marchio Nike, colga al volo la proiezione di "Air – la storia del grande salto" giovedì 29. Con Ben Affleck e Matt Damon, colleghi e amici da una vita. Venerdì 30 "Le otto montagne" dal romanzo di Paolo Cognetti. Grande successo di critica e di pubblico.

Al cinema Pecci continua la programmazione di "Rapito", il grande film del maestro Marco Bellocchio (oggi 21.15, domani 18.30). A completare il cartellone "Mad God" (oggi 16.30, domani 21) e per la rasegna Cine Brividi, "Renfield", film horror con Nicolas Cage (oggi 18.30, domani 16.30, sempre in lingua orginale). Infine doppia la proposta all’Eden con "Elemental" (oggi e domani alle 17 e alle 21) ed "Emily" (oggi e domani alle 17 e alle 21).

Federico Berti