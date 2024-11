Il cineforum al Garibaldi. E non solo

Questa sera alle 20.30 a Il Garibaldi torna il Cineforum del mercoledì a cura di Carlo Pellegrini, un "club" per spettatori curiosi, interessati, appassionati del cinema di qualità. E’ il turno de Il tempo che ci vuole di Francesca Comencini, una favola nella favola che mescola realtà e finzione nella maniera in cui lo facevano i film del padre Luigi. E’ un film molto apprezzato dal pubblico e dalla critica, pieno di amore e di dolore. La storia di un padre e di una figlia sempre in perfetto equilibrio tra "cronaca del realmente accaduto" e trasfigurazione. Ottima l’interpetazione dei protagonisti: Fabrizio Gifuni nel ruolo di Comencini padre e di Romana Maggiora Vergano (foto), nei panni della figlia Francesca. Due film d’essai anche al Pecci oggi: alle 17 Il raggio verde di Eric Rohmer e alle 21 Paris, Texas di Wim Wenderes, entrambi in versione originale e sottotitoli in italiano; completa la programmazione Longless alle 19. Tre flm all’Eden: Fino alla fine di Gabriele Muccino con Elena Kampouris, Saul Nanni, Lorenzo Richelmy (alle 16-18.15-21); Parthenope di Paolo Sorrentino con Gary Oldman, Silvio Orlando, Luisa Ranieri, Isabella Ferrari, Stefania Sandrelli (alle 16-18.30-21); Berlinguer. La grande ambizione, di Andrea Segre con Elio Germano (alle 16-18.15-21). Infine, al Terminale Trifole Le radici dimenticate alle 19 e The substance con Demi Moore alle 21.15.