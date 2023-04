Il cielo e le stelle Gli incontri con Polaris per saperne di più

L’associazione Polaris, in collaborazione con il Museo di Scienze Planetarie, ha organizzato un ciclo di incontri dedicati alla natura del cielo e delle stelle. Si svolgeranno il 5, 12 e 19 maggio e il 9 giugno, sempre alle 21.30, tutti al Museo di Scienze Planetarie eccetto l’ultimo di osservazione con i telescopi. "Impareremo a trovare il Nord osservando le stelle – spiega l’associazione –, a riconoscere le costellazioni e gli oggetti celesti stagionali, ci approcceremo agli strumenti astronomici per osservare, studiare e capire il mondo che sta sopra alle nostre teste. E poi potremo tornare a emozionarci alla vista della luna piena e dei suoi quotidiani cambiamenti, sapendo qualcosa in più". Nel dettaglio, l’incontro del 5 maggio si parlerà di orientamento sotto la volta celeste, costellazioni, meccanica celeste e prima osservazione al telescopio; in quello del 12 maggio di sistema solare, pianeti e corpi minori del nostro sistema planetario; il 19 maggio è in programma una panoramica sui diversi tipi di stelle e la loro evoluzione; il 9 giugno è prevista l’osservazione con i telescopi da un cielo buio. Il ciclo di lezioni è a numero chiuso ed è richiesta la prenotazione. Per info e iscrizione: [email protected]