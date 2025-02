Il Carnevale accende la festa. Maschere, coriandoli e sorrisi

A Carnevale ogni scherzo vale. In questo periodo dell’anno, dove tutto è concesso, chi ancora non si fosse scatenato in balli e canti, deve affrettarsi: la festa più pazza dell’anno è agli sgoccioli anche se nelle prossime settimane sono ancora tante le occasioni di divertimento per grandi e piccini. Centinaia di persone, per esempio, hanno affollato ieri pomeriggio, complice anche il clima quasi primaverile, le strade di Iolo per la 27ª edizione di "Iolo in Maschera". La manifestazione è organizzata dall’oratorio della parrocchia S. Pietro a Iolo, dalla locale sezione della Misericordia e dall’associazione il Villaggio. Dopo la scorsa domenica, dove la parata dei carri ha fatto il boom di visitatori ieri si è ripetuto lo spettacolo con centinaia di bimbi e adulti mascherati che hanno sfilato per le vie del borgo. Tre i grandi carri che hanno sfilato per rallegrare grandi e piccini: uno a tema Alice nel Paese delle Meraviglie, uno dedicato al cartone animato "Up" , e uno a tema disco music. A seguire tre carri dedicati ai bambini. Il prossimo appuntamento con il carnevale di Iolo è per domenica 2 marzo sempre dalle ore 15. Ingresso gratuito. Grande festa, ieri, anche a Paperino con il "Paperino Street Carnival 2025", che, pur senza carri, ha fatto il pienone fra musica e canti. A Paperino il carnevale torna sabato primo marzo con il Carnevale by night. Grande festa ieri anche per lo storico carnevale vaianese, giunto alla 41ª edizione, in piazza ad accogliere grandi e piccini due carri, trampolieri, acrobati e musica diffusa. Si replica domenica 2 marzo. Tante persone ieri anche a Bagnolo per il 46°carnevale bagnolese che si è svolto al circolo Gelli. Prossimo appuntamento, domenica 2 marzo, in piazza della Repubblica a Montemurlo con l’intrattenimento di Lisa&Maurizio, il Mago Semola e il coro gospel Black&White.

Monica Bianconi