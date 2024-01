Il calendario delle fiere della moda. Oggi si alza il sipario su Pitti Uomo

Il nuovo anno si apre nel segno del lusso al maschile con Pitti uomo, da oggi al 12 gennaio alla Fortezza da Basso a Firenze. Alla mostra sono attesi 832 brand, di cui il 46% esteri, pronti a presentare le nuove collezioni invernali: tra di loro anche alcune aziende pratesi, come Faliero Sarti, Rifò, Bob, The Quartermaster, Lollipet. Un primo banco di prova questa nuova edizione la numero 105, con tante novità. Faliero Sarti arriva in fiera con la linea Pet dedicata agli amici a quattro zampe: dai collari e guinzagli, in collaborazione con la storica azienda Malucchi, alle lussuose coperte di design.

L’attesa per il distretto, però, si concentra principalmente sulle prime due date che potranno servire da cartina di tornasole: Pitti filati dal 24 al 26 gennaio prossimo sempre alla Fortezza da basso a Firenze e Milano Unica, il salone delle eccellenze del tessile e dell’accessorio per abbigliamento con le collezioni primavera/estate 2025, provenienti delle più rinomate aziende del settore. Quest’ultimo appuntamento è previsto nei giorni 30-31 gennaio e primo febbraio. Al salone milanese è prevista un’alta affluenza di aziende dal distretto pratese, a discapito della blasonata Première Vision di Parigi dal 6 all’8 febbraio, dal respiro più internazionale ma che piano piano si è aperta ad altri livelli rispetto al lusso.