I vestiti degli Etruschi. Workshop per bambini

Campus natalizi e laboratori nel week end. Questo mese di gennaio offre diversi appuntamenti al museo archeologico di Artimino. Da domani fino al 5 gennaio (in orario dalle 9.30 alle 12.30) ci sono le "vacanze natalizie al museo" per bambini dai 7 anni. Ogni mattina gli archeologi proporranno ai bambini attività manuali, letture, giochi e laboratori ispirati al mondo dell’archeologia. Il costo è 5 euro a bambino più 2 euro d’ingresso per ciascuna mattina al museo. Merenda al sacco. Sabato 6 gennaio alle 11 arriva, per i piccoli dai 5 anni in poi, la Befana sempre carica di dolcetti e anche con un po’ di carbone. Il costo sarà di 5 euro a bambino.

Sabato 20 alle 15.30 si torna al tema di casa: gli Etruschi. Come si vestivano gli Etruschi? E quali sono le fonti che parlano di questo interessante aspetto? La visita al museo sarà abbinata alla realizzazione di un accessorio da indossare ispirato ai più grandi capolavori dell’artigianato etrusco.

Il laboratorio è per bambini dai 7 anni e il costo è 3 euro più 2 euro d’ingresso al museo. Domenica 28 (alle ore 10,30) doppia visita: la pieve romanica e il museo. Importante, e in qualche modo legata al passato etrusco di Artimino, è stata anche l’occupazione del territorio di Artimino nel Medioevo. Ne sono testimonianza ciò che resta dell’antico castello medievale e soprattutto della Pieve Romanica intitolata a San Leonardo di cui sarà possibile visitare l’esterno ed eccezionalmente l’interno. Il costo è 3 euro a partecipante più 2 euro d’ingresso al museo. Per le prenotazioni: 055.8718124 oppure scrivere a: [email protected].