I servizi d’agosto Pulizia strade, multe e ritiro porta a porta non vanno in ferie

I servizi non vanno in ferie. E nemmeno le multe. Sarà un’estate senza disagi, almeno in teoria: dallo spazzamento delle strade agli affici delle società partecipate. Chi avrà bisogno troverà tutte le risposte, unico giorno di stop il 15 agosto.

Partiamo da Alia. Proseguirà regolarmente con lo stesso calendario di sempre la raccolta rifiuti, compresi il porta a porta e il ritiro ingombranti per tutto il mese di agosto. Per chi va in vacanza è bene ricordare che anche lo spazzamento delle strade, manuale e meccanizzato, resterà invariato e proseguirà per tutto il mese. E’ bene quindi non lasciare l’auto in strada per un lungo periodo: i controlli degli ausiliari del traffico saranno più dilatati, ma non verranno sospesi.

Maglie larghe comunque e nessun controllo a tappeto. "Il servizio del lavaggio delle strade è molto importante per garantire il decoro della città anche ad agosto e per mantenere libere le caditoie da foglie, aghi di pino e altri rifiuti che, in caso di pioggia, potrebbero causare problemi", spiega l’assessore alla polizia municipale Flora Leoni. "Il servizio degli ausiliari non è garantito per agosto. È ovvio che confidiamo nella collaborazione dei cittadini e che non è consigliabile lasciare l’auto per un mese intero parcheggiata in strada".

Sempre Alia annuncia che gli Ecocentri non saranno attivi il 15 agosto, mentre gli Ecofurgoni saranno presenti regolarmente sul territorio per tutto il resto del mese. L’ecofurgone del Macrolotto zero, in via Cristoforo Colombo 73, compreso nel progetto #Zerodegrado, sarà sospeso nella settimana centrale dal 14 al 19 agosto.

Anche gli sportelli al pubblico resteranno regolarmente aperti ad eccezione di Ferragosto, così come gli sportelli Tari che saranno aperti pubblico nel corso del mese, tranne il 15 agosto. Per ulteriori informazioni si può consultare il portale www.aliaserviziambientali.it, per richieste e segnalazioni call center attivo dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 19.30 e il sabato dalle 8.30 alle 14.30, con i tre numeri 800 888 333 (da rete fissa, gratuito) o 199 105 105 (da rete mobile), 0571.196 93 33 (da rete fissa e rete mobile) oltre che attraverso Aliapp.

Nessuna variazione nemmeno per Estra: l‘ufficio di via San Giorgio 25 (aperto lunedì, martedì, giovedì e venerdì 913 e 1418,30, mercoledì e sabato 913) rimarrà aperto per tutto il mese di agosto, tranne 14 e 15 agosto. L’ufficio di Montemurlo in via Vercelli, 3 (aperto lunedì e mercoledì 913 e 14,3017,30 e venerdì 913) resterà chiuso dal 14 al 25 agosto. Sempre operativo (tranne lunedì 14 agosto) il servizio clienti 800 128 128 (da telefono fisso) o 02 8270 (da cellulare), attivo dal lunedì al venerdì, dalle 8 alle 21 e il sabato dalle 8 alle 13. Per le imprese 800 104 104 dal lunedì al venerdì, dalle 8 alle 21, il sabato dalle 8 alle 13. Infine il servizio letture contatore gas e luce: 800 057 057 (da telefono fisso), 02 8270 (da cellulare). Restano a disposizione canali online di comunicazione.