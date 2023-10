"I nuovi poveri? Sono gli anziani". Aumentano le persone in difficoltà

Povertà in crescita anche nei Comuni medicei e le previsioni per il futuro non sono rosee. L’associazione "Effetà" di Poggio a Caiano è il braccio economico della Caritas del Montalbano che fa capo alla Diocesi di Pistoia e da tanti anni opera sul territorio con la consegna dei pacchi alimentari e il centro di ascolto. Gli anziani con pensioni basse e chi ha perso il reddito di cittadinanza sono diventati i soggetti più fragili.

"La Caritas – spiega Giuseppe Leone, presidente di Effetà – è un po’ come una barca nel mare dove le onde sono rappresentate dalle Leggi. Quando si assiste ai "restringimenti" degli aiuti la conseguenza è un ritorno degli utenti ai servizi di assistenza. Abbiamo calcolato la cancellazione di circa 100120 redditi di cittadinanza e non tutti riescono a rimettersi in carreggiata in tempi brevi. La crisi globale è iniziata nel 2008 quando molte famiglie persero la casa". Il centro di ascolto e la Caritas seguono in media 30 famiglie al mese e, secondo le stime, entro fine anno potrebbero arrivare a 4045 in base appunto alla risposta che ogni nucleo o singolo saprà dare alla propria situazione con la cancellazione del Reddito di Cittadinanza e di altri sussidi. "Nella storia di Effetà – prosegue Leone – è capitato anche qualche caso eclatante come quello di un professionista con reddito da 80.000 euro l’anno che è arrivato a zero e ha chiesto il nostro sostegno. Per fortuna poi la famiglia è riuscita a ricollocarsi. Non è facile rientrare nel mondo del lavoro oltre i cinquant’anni o quando si hanno invalidità. Ci sono stati una ventina di casi atipici e quasi tutti di cittadini di nazionalità italiana". I nuovi poveri ora sono gli anziani, in particolare gli over 80, che vivono, talvolta, una doppia povertà: quella economica quando le pensioni sono all’incirca di 500 euro e quella della solitudine. "Con 500 euro – dice Leone – è impossibile mangiare e si attiva una rete di sostegno ma gli anziani soli hanno bisogno anche di supporto in pratiche burocratiche, uscite e per questo stiamo lavorando al progetto "Anziani e ...non solo" che presenteremo a breve. Saranno incontri itineranti per fornire informazioni, momenti di svago e approfondimento rivolti a tutti, non solo alla popolazione anziana. La presentazione sarà il 14 ottobre alle 17 nei locali delle Suore Minime del Sacro Cuore".

Effetà in agosto ha fatto due aperture straordinarie per la distribuzione degli alimenti, a settembre ha ripreso le consuete aperture bisettimanali e ora c’è anche quella del sabato perché i casi da seguire sono in aumento.

M. Serena Quercioli