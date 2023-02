I legali: "Informati solo all’ultimo" E c’è chi vuole presentare l’esposto

Sconcertati, allibiti, perplessi. "E adesso cosa diremo ai nostri clienti? Di ripassare a fine anno per riavere indietro i soldi che gli spettano?". La reazione dell’avvocatura pratese non è stata chiaramente buona di fronte al provvedimento del presidente del tribunale Francesco Gratteri che ha sospeso l’attività dell’ufficio decreti ingiuntivi fino a fine anno per la mancanza di personale. Un caso unico in Italia: in nessun’altra città italiana non esiste più un ufficio importante come questo, soprattutto in una realtà come quella pratese dove c’è un importante distretto industriale. L’Ordine ha preso posizione informando i propri iscritti della decisione e annunciando "iniziative" per risolvere il problema. "Non siamo stati neppure informati – dice il presidente dell’ordine degli Avvocati, Marco Barone – Sappiamo tutti della situazione di grave carenza di personale al giudice di pace e in tribunale, ma speravamo di essere avvisati prima che venisse presa una decisione tanto drastica. Lo trovo uno sgarbo istituzionale, una mancanza di rispetto nei confronti di tutta la classe forense pratese. Stiamo parlando di 950 persone". Il consiglio dell’Ordine si riunirà mercoledì prossimo per discutere della situazione e vagliare tutte possibilità di azione. Fra queste, ci sarebbe anche l’ipotesi di fare ricorso al Tar. "E’...