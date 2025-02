I Kickers Narnali sempre di più in testa

Allungo dei Kickers Narnali in vetta alla classifica del campionato di calcio Uisp di Prato. Mentre la capolista batte 1-0 il Giusti Stefano Comeana (rete di Gigliofiore), il Bellini Giacomo Bacchereto infatti incappa in una sconfitta a sorpresa contro il Phoenix 2012: 0-1 con rete di Spatafora. Così in classifica il Bacchereto resta secondo a quota 34 e la capolista Kickers Narnali sale a 38.

Scorrendo con i risultati, il Signa 2007 ottiene una vittoria in trasferta per 2-1 contro il Prato Asd, portandosi a quota 32 punti e agganciando Fc Tavola 1924 in questa giornata fermo per un turno di riposo. Nel frattempo il Real Chiesanuova ha subìto una sconfitta per 3-1 contro lo Sporting Prato City: a segno Carrubba e doppietta di Pellegrini. Il gol della bandiera del Chiesanuova arriva con Pisa.

Il S. Ippolito supera la Polisportiva Sant’Andrea per 1-0 grazie alla rete di Lombardi. Anche il Vergaio 2003 vince, imponendosi con un netto 3-0 sulla Polisportiva Il Sogno: in gol Carpino, Mugnaini e Grassi. L’Olimpia Prato, infine, conquista tre punti contro l’Avis Verag Prato Est grazie alle reti di Ghianni, Culò e Coppi. Per il Verag segna il gol della bandiera Aldrovandi.

Alla luce di questi risultati, i Kickers Narnali prendono il largo con 38 punti, seguiti dal Bellini Giacomo Bacchereto a 34. L’Fc Tavola 1924 fa registrare 32 punti, così come il Signa 2007. Phoenix 2012 e S. Ippolito, invece, stazionano a quota 31. Il Real Chiesanuova totalizza 28 punti, seguito a distanza dallo Sporting Prato City a 24. Il Giusti Stefano Comeana si trova a 22 lunghezze, seguito da Vergaio 2003 e Prato Asd, rispettivamente a 20 e 18. Chiudono la classifica l’Avis Verag Prato Est con 16, l’Olimpia Prato con 9 e la Polisportiva Sant’Andrea con 8. Ultima la Polisportiva Il Sogno con 6 punti.

M.M.