I Kickers Narnali allungano a più sei complice il pari del Bellini Bacchereto

La capolista allunga nel campionato pratese Uisp di calcio. I Kickers Narnali sono infatti saliti a + 6 nei confronti della seconda Bellini Giacomo Bacchereto dopo aver travolto il Vergaio 2003 con un perentorio 7-0. Il Bellini Giacomo Bacchereto non è riuscito ad andare al di là del 2-2 con il Real Chiesanuova. Sugli altri campi, l’Olimpia Prato cade in casa contro il Giusti Stefano Comeana, che si impone per 2-1: Vollero porta in vantaggio i padroni di casa al 20’, ma Aldi pareggia al 37’; la rete decisiva arriva al 4’ della ripresa con Lupo. Partita ricca di emozioni tra la Polisportiva Il Sogno e Avis Verag Prato Est, terminata 2-3. I padroni di casa vanno avanti con Raihane al 17’, ma Djagne pareggia due minuti dopo. Nella ripresa Mauro riporta avanti Il Sogno al 12’, ma Aldrovandi al 25’ e Mbaye al 35’ ribaltano il risultato e regalano i tre punti all’Avis Verag Prato Est. Il Sant’Ippolito beffa lo Sporting Prato nel finale, in una partita equilibrata. Al 37’ della ripresa, Roberto firma l’unico gol dell’incontro, regalando la vittoria ai padroni di casa del S. Ippolito. Pareggio anche tra Fc Tavola e Prato Asd. La sfida si conclude sull’1-1. Infine, il Phoenix 2012 si fa raggiungere e superare dal Signa 2007. I padroni di casa passano in vantaggio al 15’ della ripresa con Acciaioli, ma il Signa 2007 ribalta il risultato in appena sei minuti: prima Maguette al 16’, poi Carrani al 21’ sigillano la vittoria per 2-1. In classifica i Kickers Narnali salgono a 56 punti, Bellini Giacomo Bacchereto a 50.

M.M.