"I Giullari" per i giovani. I contributi in aiuto di chi fa sport o musica

Un bando per sostenere chi fa sport o frequenta la scuola di musica e la famiglia è a basso reddito. L’associazione "I Giullari" di Poggio a Caiano, anche quest’anno, ripropone il bando per offrire sostegno economico a ragazzi under 18 anni, residenti a Poggio ed appartenenti a nuclei familiari con Isee inferiore a 15mila euro. I contributi saranno assegnati sino all’esaurimento delle risorse su graduatoria stilata con i criteri del bando e in base all’Isee. La prima fascia è per Isee tra zero e 10mila euro e prevede un contributo di 250 euro per figlio con un massimo a famiglia di 750 euro. La seconda è per chi ha un Isee tra 10.001 e 15mila euro con contributo di 150 euro per figlio e un massimo a famiglia di 450 euro. Per il contributo, il beneficiario dovrà dimostrare l’iscrizione all’attività sportiva o musicale e il pagamento della quota nel periodo dal 1 settembre al 31 dicembre 2024. Le domande potranno essere recapitate entro il 31 dicembre tramite pec all’indirizzo: [email protected] o a mano nella sede Vab in via Poggiorsoli, 33 a Comeana. Bando e modulistica su https://www.giullari.org.