I film, la storia. In Lazzerini e al Garibaldi

Oggi alle 16 in Lazzerini ultimno appuntamento con L’Italia nel cinema, il cinema in Italia, il ciclo di incontri condotto dal critico e giornalista Federico Berti (foto) per rileggere alcune fasi della storia d’Italia attraverso i grandi capolavori del cinema. L’incontro è gratuito e aperto a tutti e fa parte del progetto Biblioteen della Lazzerini dedicato agli studenti. A proposito di cinema e di storia, domani alle 20.30 il Cineforum de Il Garibaldi alle 20.30 propone Berlinguer. La grande ambizione, il film di Andrea Segre con Elio Germano nei panni dell’ex segretario del Pci, negli anni Settanta del più importante partito comunista del mondo occidentale, con oltre un milione settecentomila iscritti e più di dodici milioni di elettori. Un film per ripercorrere un periodo del nostro paese (dal 1973 al 1978) attraverso lo sguardo di uno dei politici più importanti della storia italiana. Questa sera, invece, al Terminale alle 21.15 oer la rassegna You can’t be serious! – Il trio jazz a cura del Mabuse ci sarà L’aereo più pazzo del mondo, preceduto alle 18.30 da Fiore Mio. Infine, quattro sono le proposte di oggi all’Eden: Oceania, il film di Natale targato Disney alle 16, alle 18.15 e alle 21; Il ragazzo con i pantaloni rosa con Claudia Pandolfi alle 16 e alle 18.15; Giurato Numero Uno di Clint Eastwood alle 21 e Napoli New York di Gabriele Salvatores alle 16, alle 18.30 e alle 21.