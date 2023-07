I FILM DI OGGI

Al Castello stasera alle 21.45

c’è il film "Il corsetto dell’Imperatrice", frutto di una coproduzione austro-franco-

belga che rilegge la figura di Sissi, l’imperatrice d’Austria. Figura entrata nell’immaginario collettivo anche grazie alle interpretazioni di Romy Schneider. Dimenticatevi quei film che ad ogni passaggio televisivo, sbancano l’auditel. Questa pellicola è tutt’altra cosa; molto meno patinata. In fondo, essere imperatrice non è facile. Ottima la performance dell’attrice protagonista, Vicky Krieps. Al cinema Eden di via Cairoli continua invece la programmazione di "Indiana Jones e il quadrante del destino" alle 17 e alle 21, e di "Rido perché ti amo", sempre alle 17 e alle 21.