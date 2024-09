I "Dragons" al via. Con gli under promossi

PRATO

A lasciare una nota di tristezza nelle ore in cui si concretizzava il ritorno sul parquet è stata la scomparsa di Alessandro Castagnoli, che prima di re-inventarsi tecnico di nuoto e far crescere generazioni di atleti era stato a lungo un cestista in gioventù. Ecco perché, pur con la consueta concentrazione, la Pallacanestro Prato ha ricominciato gli allenamenti giovedì scorso presso la palestra delle Toscanini dedicando un pensiero all’ex-professore di educazione fisica che al mondo del basket non è mai stato estraneo. E le sedute tecniche ed atletiche hanno ripreso il via fra conferme e novità: questi primi allenamenti serviranno innanzitutto per amalgamare al meglio un gruppo che può si contare su uno "zoccolo duro" che gioca a memoria, ma che presenta comunque qualche volto nuovo. Coach Marco Pinelli ha scelto di aggregare ad esempio cinque giovanissimi cestisti in uscita dall’U19 anche in vista di un futuro debutto, ossia Alessio Torrini (2005) Luca Sangermano, Lapo Settesoldi e Filippo Rosati (2006, reduci dall’U19 "Gold" e dal programma condiviso con l’Etrusca Basket San Miniato) e Alessandro Fantini, che ha già debuttato fra i "senior" un paio di stagioni fa in Divisione Regionale 1 con Wolf Pistoia. Avranno quindi la possibilità di allenarsi insieme agli esperti Christian Manfredini, Tommaso Pacini. Milo Staino, Alberto Smecca, Lorenzo Berni, Leonardo Salvadori e Filippo Magni e al nuovo innesto Andrea Iardella. Pinelli potrà poi contare su Virgilio Mercogliano nelle vesti di vice-allenatore. E con queste premesse, in attesa che la federazione dirami gli abbinamenti definitivi di coppa e campionato, l’obiettivo sarà quello di affinare la condizione fisica e il gioco di squadra. Torneranno quindi utili le amichevoli già fissate: il primo test è in programma per mercoledì prossimo, quando in città arriverà il Costone Siena. Il secondo impegno è invece stato calendarizzato per il 14 settembre, quando i cestisti pratesi andranno a Quarrata per sfidare il Dany Basket. Il "pre-season" 2024/25 insomma, sta per entrare a tutti gli effetti nel vivo.

G.F.