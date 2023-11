I doni da "Save The Children". Libri, kit scuola e buoni ai piccoli

Prima di tutto i bambini e i ragazzi: ecco l’obiettivo dell’intervento di "Save the Children" a Vaiano. L’associazione benefica per la tutela dei minori si è messa a disposizione della scuola e all’amministrazione comunale vaianese per dare sostegno ai bambini, ai ragazzi e alle famiglie che hanno subito i pesantissimi danni dell’alluvione.

Nei giorni scorsi una delegazione di "Save the Children", proveniente da Roma, era stata in Vallata e aveva incontrato l’assessora alla scuola, Fabiana Fioravanti, per chiedere quali necessità ci fossero.

Ieri mattina i rappresentanti dell’ente sono arrivati all’Istituto Pertini con un furgone per consegnare, sulla base delle indicazioni ricevute, 140 zainetti colmi di materiale scolastico di diverso genere destinati a bambini della scuola primaria e a ragazzi della secondaria di primo grado. A riceverli c’erano l’assessore Beatrice Boni e la dirigente Alessandra Salvati.

Ma l’attenzione di "Save the Children" per chi è rimasto vittima dell’alluvione non finisce qui. Grazie a un accordo con le tre cartolibrerie di Vaiano, promosso dal Comune, bambini e ragazzi potranno acquistare libri nuovi al posto di quelli che sono stati rovinati dall’acqua e dal fango. Anche gli studenti delle secondarie superiori, residenti nelle strade alluvionate, possono beneficiare della medesima misura di sostegno.

Save The Children ha pensato anche ai piccolissimi, mettendo a disposizione dell’amministrazione comunale 40 buoni da cento euro, utilizzabili presso i negozi Prenatal.