I dieci anni di White Radio. La festa è un reality game

Il centro storico si è trasformato per settimane nel set di un reality game. Si tratta di ‘White Express’ il gioco fra prove, percorsi e quiz ideato per celebrare i dieci anni di attività di White Radio. Le puntate stanno andando in onda sul canale YouTube della radio ogni sabato dalle 21. Quella conclusiva sarà proiettata in diretta domani, 9 dicembre, direttamente dall’ex chiesino di San Giovanni, sede della festa di White Radio, aperta a tutta la città. Sette le coppie di concorrenti che si stanno sfidando nel cercare di compiere il percorso stabilito nel minore tempo possibile, risolvendo indovinelli e rispondendo a domande incentrate su Prato e su White Radio. Troviamo ‘Gli Assessori’, cioè la coppia composta da Benedetta Squittieri e Gabriele Bosi, poi ‘I Concorrenti per Caso’ Valentina Massai e Claudio Lanzi, e ancora ‘I Soci’ Mirko Castrucci e Giuseppe Madeo, e ‘I Baby Boss’ Cristina Agostinelli e Alessio Gori. Il quadro dei concorrenti si aggiunge della partecipazione di Martino Angelini e Luisa Tonioni ‘I Crossfitter per Caso’, poi ‘Le Amighe’ Elena Pelosi e Loredana Procacci, e gli ‘E Nuti’ cioè Eleonora e Massimo Nuti.

Alla conduzione troviamo Sara Galeotti e Mirko Bassi, che sono anche gli ideatori del programma. La coppia vincitrice sarà premiata proprio sabato sera alla presenza di Comune e Provincia che hanno patrocinato il gioco, e degli sponsor Cgfs, Aci e Gessica Camilloni private banker di Banca Mediolanum. "Grazie a un enorme lavoro di squadra, abbiamo lavorato a questi festeggiamenti e anche stavolta abbiamo voluto mettere al centro le persone, gli speaker di White Radio, ma anche tanti amici che negli anni hanno frequentato i nostri studi" commenta Giulio Gheri, direttore di White Radio. A proposito di festeggiamenti, nel weekend la radio trasferirà le proprie trasmissioni in centro nello spazio della Saletta Valentini in via Ricasoli 6. Tre giorni di ‘maratona radiofonica’ dove gli speaker ospiteranno personaggi del mondo della cultura pratese per ripercorrere assieme a loro questi 10 anni di radio ma anche di grandi avvenimenti in città.