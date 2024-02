I dialoghi possibili Italia-Cina

Tra gli appuntamenti per il capodanno cinese nella sala teatro di Officina Giovani va in scena oggi alle 17 la performance "Anna e Xin Yi", testo e regia di Rosaria Bux. In scena Matilde Mochi e Liya Yang. Con il patrocinio e il contributo del Comune di Prato, lo spettacolo è la mise en espace di un dialogo fra due ragazze giovanissime che trattano di argomenti diversissimi, dalla cultura tradizionale alle tendenze più moderne, dagli stili di vita ai cibi, dalle caratteristiche delle città al lavoro in campagna, dai difetti ai vestiti, dai rischi alle stranezze più sorprendenti. Lo spettatore viene condotto alla conoscenza di questi due paesi attraverso gli occhi delle giovanissime interpreti, che racconteranno, talvolta con molta ironia, le difficoltà, le avventurose esplorazioni, gli stuzzicanti ed imprevedibili di un dialogo fra due mondi che, nella nostra città, convivono da diverso tempo.