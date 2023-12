I big del Pd domani a "Il Garibaldi". Confronto sulla riforma dello sport

Gli stati generali dello sport nazionale del Partito Democratico saranno domani in città per un incontro-dibattito sulla riforma dello sport. Dalle 11 al Garibaldi Milleventi il Pd si confronterà su sport, Costituzione e riforma del lavoro sportivo: a coordinare i lavori l’onorevole Mauro Berruto, che spiegherà pure gli emendamenti alla legge di bilancio e gli ordini del giorno presentati dai democratici in materia. In città domani per l’iniziativa ‘Diritto alo Sport’ sfileranno vari big del partito. Ci saranno il governatore Eugenio Giani, il sindaco di Firenze Dario Nardella, quello di Prato Matteo Biffoni. E anche tutti i parlamentari toscani del Pd.

Per il dipartimento nazionale sport del Pd si tratta del primo appuntamento ufficiale su scala nazionale. A volerne l’organizzazione a Prato è stato lo stesso Berruto, che da anni collabora col territorio laniero sui temi della cultura dello sport e dei diritti. L’organizzazione è stata affidata al Circolo dello Sport del Pd di Prato, il cui segretario Gianluca Coppini segue all’interno del Dipartimento Sport nazionale Pd l’area della comunicazione interna dei lavori. Al suo fianco, col medesimo ruolo nazionale anche Beatrice Becheri, membro del Circolo dello Sport del Pd, nonché coordinatrice del dipartimento tematico dello sport del Pd pratese. Durante la mattinata saranno presentate le nuove proposte elaborate dal dipartimento sui temi della riforma dello sport, tese a portare all’attenzione del Parlamento azioni incentivanti e di sostegno al mondo sportivo e ai cittadini. Dopo i vari interventi dei componenti del dipartimento sport, ci sarà uno spazio per il dibattito con i presenti, a cui conclusione verrà proiettato un video della segretaria nazionale Pd, Elly Schlein. "Poter ospitare questo evento in città significa molto per noi del Circolo dello Sport Pd di Prato – conclude Becheri -. Un riconoscimento per l’impegno e la vicinanza costante al mondo sportivo del territorio, che abbiamo intensificato proprio negli ultimi anni, anche grazie al prezioso contributo di Mauro Berruto, trattando i temi innovativi contenuti in questa riforma dello sport e i possibili sviluppi, molti dei quali avremo modo di apprezzare in questo importante appuntamento".