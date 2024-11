I bambini protagonisti. Letterine nei negozi. Giostre, trenino e film

Alzi la mano chi ha avvistato tante simpatiche cassette delle lettere sparse per il centro, nei negozi e nei bar. Prendete carta e penna: le lettere serviranno per esprimere i desideri di grandi e piccini da imbucare per Babbo Natale. Spazio alla fantasia: il 27 dicembre ogni negozio aderente all’iniziativa "Caro Babbo Natale", nata da un’idea dei commercianti che si sono frugati in tasca, premierà la letterina più originale, in collaborazione con Confesercenti e Confcommercio. Non c’è limite all’inventiva dei negozianti: la libreria Gori, ad esempio, offrirà in dono un gin tonic ai lettori adulti e un libro ai più piccoli, per fare un esempio. "Abbiamo una trentina di cassette postali sparse in centro – spiega Cristiana Coveri, presidente di Confesercenti Centro storico - ci piaceva l’idea un po’ romantica della letterina". La magia del Natale è anche l’incanto che si legge negli occhi curiosi dei più piccoli che diventano i veri protagonisti della festa, all’insegna di gioco e divertimento. E quindi ecco la giostra in piazza delle Carceri, la ruota panoramica in piazza Mercatale, il trenino lillipuziano nel fine settimana, come già in passato. Non pervenuta, per il momento, la pista del ghiaccio in piazza Mercatale annunciata a ottobre. L’assessora allo sviluppo economico Benedetta Squittieri conferma che "non è montata e non si sa se verrà montata", puntualizzando che la pista viene installata da operatori per i quali "non sono stati completati tutti i passaggi autorizzativi".

Atmosfera di festa anche in piazza Santa Maria delle Carceri dove sarà allestito un grande pacco regalo natalizio ma la novità del Natale 2024 è il Villaggio di Babbo Natale in piazza Duomo dove l’elfo più amato dai bambini prenderà casa domani dalle 15 alle 18, insieme alla renna Rudolf e tanti atelier creativi: un pomeriggio di animazione a cura del negozio Città del sole. E dopo? Il ‘boschetto’ di abeti di sicuro rimarrà per rendere più magica l’atmosfera. Festa anche domenica 1 dicembre in una piazza San Domenico chiusa al traffico per "Mani in piazza". Fra le iniziative, una visita straordinaria al monastero di San Vincenzo e Santa Caterina (dalle 10.30 alle 11.30, prenotazione tramite Whatsapp a 3401216563), teatro di burattini con Rossella Ascolese, spettacolo di luci e danza aerea. Avvicinarsi al Natale diventa un gioco divertente e interattivo al Museo di Palazzo Pretorio. Tutto sarà spiegato dagli operatori museali durante l’open day di Natale, domenica 1 dicembre alle 16. In pratica, ogni fine settimana si apriranno le caselle del calendario dell’Avvento di Palazzo Pretorio e ogni bambino riceverà gli indizi per poi avventurarsi nelle sale alla ricerca di particolari. Alla fine, verrà consegnata a ogni partecipante una sorpresa che comporrà un dono ideato dal museo (prenotazione a [email protected] entro domani). Infine, una bella sorpresa al Cinema Eden. Per i bambini tornano i cartoni della domenica mattina a ingresso gratuito in collaborazione con il Comune: si parte questa domenica con "Oceania" alle 10. Poi l’8 dicembre "Inside Out 1", il 15 "Frozen 1" e il 22 dicembre "Il Gobbo di Notre Dame".

Maria Lardara