I 4 Comuni insieme mobilitati per Gaza

I tre Comuni della Vallata – Cantagallo, Vaiano e Vernio – più il Comune di Carmignano aderiscono alla mobilitazione nazionale "50mila sudari per Gaza", in programma oggi, esprimendo solidarietà alla popolazione civile della Striscia di Gaza e sostegno a chi, in Italia e nel mondo, chiede il rispetto dei diritti umani e del diritto internazionale. Per l’occasione, dei drappi bianchi saranno esposti sulle facciate dei Palazzi comunali come segno visibile di adesione alla manifestazione. All’iniziativa partecipano anche numerose associazioni del territorio e singoli cittadini.

"Condanniamo con fermezza – affermano le sindache di Vaiano e Vernio, Francesca Vivarelli e Maria Lucarini, e il sindaco di Cantagallo, Guglielmo Bongiorno – l’offensiva militare israeliana nella Striscia di Gaza. Colpire indiscriminatamente una popolazione civile già stremata da un lungo assedio rappresenta una grave violazione del diritto internazionale umanitario. Le denunce di crimini di guerra, pulizia etnica e potenziale genocidio, avanzate da giuristi, relatori delle Nazioni Unite e organizzazioni umanitarie indipendenti, non possono essere ignorate".

Anche il Comune di Carmignano aderisce all’iniziativa e all’appello lanciato tra gli altri dalla giornalista e scrittrice Paola Caridi, dallo storico dell’arte Tomaso Montanari e dalla scrittrice Claudia Durastanti, che invita ad esporre oggi, lenzuoli bianchi simbolo dei sudari palestinesi sui luoghi pubblici (e privati) d’Italia. Il Comune mediceo appenderà alle finestre del Palazzo comunale lenzuoli bianchi, "per dare dignità e nome ai palestinesi uccisi a Gaza. Perché sono anche i nostri morti, i morti di un’Italia e di un’Europa che, non fermando il genocidio, diviene nei fatti complice".