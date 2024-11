I 10 anni del Circolo Aut. Con la nuova Tortelleria

Domani il Circolo Arci Lorenzo Orsetti di via Filippino festeggia il suo decimo compleanno in una sede completamente rinnovata e dotata di nuovi spazi, tra cui la nuova cucina completamente attrezzata. La strada a due passi dal Duomo sarà chiusa al traffico: alle 18.30 la festa entrerà nel vivo con il taglio del nastro e un aperitivo, seguiranno la cena in strada (su prenotazione al 392 3342023) e dalle 21.30 il dj set a cura di Andrea Arrighi – Collettivo 59100.

"In questi dieci anni tanto è cambiato – dice Edoardo Carli, presidente del Circolo fino a pochi mesi fa -, ma non è cambiata la nostra voglia di mettersi a disposizione offrendo servizi gratuiti di supporto alla cittadinanza: ripetizioni tra studenti alla pari, incontri, presentazioni di libri, laboratori di ascolto e promozione culturale. Crediamo in un modo diverso di concepire il nostro vivere, che allontani il consumo non necessario della movida nostrana. Per stare insieme e stare meglio – conclude –, per riscoprire il senso di comunità e di cura". A questo servirà anche la nuova cucina, con menù fisso a 25 euro, comprensivo di antipasto, tortelli di patate fatti a mano, dolce artigianale, vino e acqua. Un’offerta essenziale ma di qualità, con pochi piatti preparati con cura e fatti con ingredienti stagionali a km zero. Una Tortelleria popolare, così si chiama lo spazio di ristoro all’interno del circolo, che sarà aperta ogni venerdì e sabato a cena, e domenica a pranzo, per offrire piatti semplici ma ricchi di gusto e significato (per info e prenotazioni 392 3342023).