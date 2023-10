Hospice pediatrico. La solidarietà dei Lions

Tutti insieme per Casa Marta. Il distretto Lions 108 (Toscana) del quale fanno parte anche i club pratesi è impegnato nell’obiettivo di raccogliere 160.000 euro da destinare all’arredamento degli ambienti per quattro unità abitative che ospiteranno i piccoli degenti e loro familiari a Casa Marta. La struttura fiorentina adiacente l’ospedale pediatrico Meyer diventerà il primo hospice pediatrico della Toscana. A disposizione aiuti sanitari, psicologici, logistici e organizzativi per i bambini ai quali è stata diagnosticata una malattia incurabile. A casa Marta i bambini e le loro famiglie potranno trascorrere, per tutto il tempo che sarà necessario, una vita normale in una struttura protetta, altamente qualificata e specializzata per le cure palliative, somigliante ad una casa. Attualmente l’immobile è in ristrutturazione ed è previsto il suo completamento nel secondo semestre del 2024 per procedere poi alla dotazione strumentale e agli arredi. L’inaugurazione è prevista agli inizi del 2025. Per reperire i fondi il Lions della 3° circoscrizione del distretto 108 hanno organizzato per venerdì 17 novembre alle 21 al teatro Politeama Pratese il concerto "Voce e piano" di Frida Bollani Magoni, una delle giovani artiste italiane più richieste ed apprezzate; "Voce e contrabbasso" del duo Musica Nuda (Petra Magoni e Ferruccio Spinetti) con la partecipazione della giovanissima pianista Elena Spinetti.

Per informazioni e prenotazioni: 3356922042–3355285215; email: [email protected].