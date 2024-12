Hockey Prato ancora sconfitto. Fatali gli ultini cinque minuti

SARZANA

9

HOCKEY PRATO

7

Sarzana: Perroni Alessio (Stefanucci), Andreani, Pistelli, Angeletti, Perroni Andrea, Farina, Lavagetti, Tognacca. Allenatore: Vianna.

Hockey Prato: Vespi F. (Vespi A.), Capuano Lorenzo, Barbani, Baldesi, Benelli, Mugnai, Santoro, Raggioli, Capuano Alberto. Allenatore: Bianchi.

Arbitro: Trevisan di Viareggio.

Marcatori: 00’33"p.t. Lavagetti, 2’16" Capuano Alberto, 10’07" Barbani, 13’35" Angeletti, 16’02" Santoro, 21’30" Tognacca, 23’32" Baldesi; 3’48"s.t. Mugnai, 5’24" Angeletti, 7’59"Angeletti, 8’17" Lavagetti (tiro diretto), 14’53" Baldesi, 19’41" Pistelli, 20’09" Andreani, 22’24" Perroni (tiro diretto), 24’57" Santoro.

Ancora una volta sono stati fatali all’Hockey Prato gli ultimi cinque minuti dopo una partita equilibrata, valida per il campionato di serie A2 maschile nazionale.

I biancazzurri chiudono il primo tempo in vantaggio per 4-3, poi sul risultato di 6-6 nella ripresa risultano fatali due gol in trenta secondi dei locali, che valgono il momentaneo 8-6. Nel finale Perroni insacca il 9-6 e Santoro il definitivo 9-7 che sancisce un nuovo ko laniero.