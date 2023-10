"Ho protetto le ragazze molestate in Mercatale"

"Erano impaurite, una delle due piangeva. Ho detto loro di entrare in pasticceria e andare dietro al bancone perché lì non gli sarebbe successo nulla". Sergio Fiaschi, titolare dell’omonima pasticceria di piazza Mercatale, ha soccorso le due ragazze che nella serata fra martedì e mercoledì sono state molestate da un pachistano di 31 anni che poi ha infastidito un’altra giovane, sempre nella piazza, di fronte alla gelateria. Lo straniero è stato arrestato dalla polizia nella notte e adesso si trova in carcere.

"Era passata da poco la mezzanotte – racconta Fiaschi – quando ho visto le due ragazze che si precipitavano verso il mio locale. Avevano paura, dicevano che quell’uomo le stava importunando e seguendo. Ho detto loro di entrare e di non preoccuparsi. A quel punto abbiamo chiamato la polizia".

Un brutto episodio, tre ragazze molestate nella stessa sera in pieno centro, che ha sollevato di nuovo polemiche per lo stato di degrado in cui versa quella parte del centro compresa fra il Serraglio, piazza dell’Università, piazza Mercatale e la stazione centrale. "Alla polizia ho consegnato le immagini delle telecamere interne della pasticceria – aggiunge Fiaschi – Si vede il pachistano che entra e va in bagno. Una volta uscito, ha mandato alcuni baci vero le due ragazze. Poi se n’è andato senza più tornare".

Secondo quanto riferito dalla polizia intervenuta sul posto, l’uomo aveva avvicinato le due ventenni mentre erano sedute su una panchina della piazza. Ha provato a fare loro alcune avance e poi le ha accarezzate in faccia. Le due giovani sono fuggite impaurite con il pachistano che continuava a seguirle. Poco dopo, è accaduta la stessa cosa alla terza ragazza. E’ stata avvicinata dallo straniero che le ha messo le mani sul seno mentre si trovava con gli amci aitavolini della gelateria. Una situazione spiacevole, soprattutto in questo periodo nel quale l’attenzione nei confronti dei reati contro le donne è molto alta a causa dei recenti tragici fatti di cronaca.

"La zona è tranquilla – aggiunge Fiaschi – Io sto aperto tutte le notti fino alle due e, nel weekend, fino alle tre e mezzo. La piazza è stata recuperata e ripulita. Abbiamo fatto molto perché le cose andassero bene. Sinceramente era da tanto tempo che non avvenivano episodi strani come quello dell’altra sera. Spero resti un fenomeno isolato".

