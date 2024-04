Guida ubriaca centra due auto e scappa via

Ha centrato due auto in sosta lungo la carreggiata ed è fuggita. È quanto è successo sabato 13 aprile nel tardo pomeriggio intorno alle 19 in via Lamarmora nei pressi di via Tagliamento. Un’auto, condotta da una donna di 46 anni residente a Montemurlo, ha urtato le auto in sosta ma, ma anziché fermarsi, fornire soccorso e le proprie generalità, si è subito allontanata.

Sul posto è intervenuta la polizia municipale del comando di via Toscanini, allertata dai residenti della zona che hanno sentito lo schianto. Gli agenti, grazie ad alcune fondamentali testimonianze e alle telecamere di videosorveglianza e dei varchi elettronici, sono riusciti a risalire al numero di targa dell’auto. Dopo circa mezz’ora, forse pentita del proprio gesto, la conducente è ritornata sul luogo dell’incidente, dove ad attenderla ha trovato la polizia municipale che l’ha sottoposta ad alcol test, dal quale è emerso che la donna guidava con un tasso alcolemico quattro volte superiore al limite consentito. Per lei è scattata la denuncia alla Procura per guida in stato di ebbrezza, l’auto è stata sequestrata e la patente ritirata. "Per fortuna nell’urto nessuno ha riportato lesioni, ma si tratta di un fatto molto grave. L’omissione di soccorso e la fuga rappresentano comportamenti sanzionabili per legge senza parlare della guida in stato di ebbrezza - sottolinea la comandante della polizia municipale di Montemurlo, Enrica Cappelli –. Per la polizia municipale, grazie alle informazioni e alla collaborazione fornita da alcuni cittadini, è stato facile risalire alla targa dell’auto. A Montemurlo sono attive 55 le telecamere, collegate con le forze dell’ordine, nonché i varchi per la lettura targhe. È stato dunque semplice incrociare i dati e risalire alla targa del veicolo responsabile dell’incidente".