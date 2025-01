Gruppo di auto aiuto. Supporto ai familiari di tossicodipendenti

E’ in partenza un nuovo gruppo di auto-aiuto, interamente rivolto a familiari/partner di persone che stanno vivendo problemi legati all’assunzione di sostanze stupefacenti, dal titolo "Gift", organizzato e promosso dal centro di Solidarietà di Prato, associazione di volontariato attiva da oltre 45 anni sul territorio. Il gruppo, rivolto a un massimo di 12 persone, si ritroverà tutti i venerdì a partire dal 24 gennaio, dalle 21 alle 22.30, presso i locali del centro di via Firenze 13, accompagnati dai volontari e dagli psicologi dell’associazione.

La tossicodipendenza è un problema ancora molto presente nel nostro contesto sociale e non sempre sono presenti o sono sufficienti le iniziative per dare supporto ai familiari, con il rischio che possano sviluppare a loro volta ulteriori problematiche, quali depressione e disturbi d’ansia. Infatti, prendersi cura di una persona che soffre di tossicodipendenza è fisicamente, emotivamente, mentalmente e socialmente stressante. Inoltre, come se non bastasse, i caregivers di persone che abusano di sostanze tendono a isolarsi dai propri ambienti sociali, temendo il giudizio di cosa le altre persone possano pensare, finendo così per perdere un supporto essenziale al proprio benessere. In quest’ottica, il gruppo Gift nasce come uno spazio sicuro per accogliere queste persone, affinché ciascuno possa portare la propria sofferenza, lontano dal rischio di venir giudicati.

Il gruppo di auto-aiuto si rivolge anche a tutti quei genitori che hanno figli che sono in una fase iniziale di uso di sostanze, ma non sanno cosa fare e si trovano a confrontarsi con vissuti contrastanti, devono scegliere quali modalità tenere e hanno bisogno di informazioni e di uno spazio di confronto.

Per qualunque informazione è possibile contattare i referenti del gruppo al numero 3886475503 oppure scrivendo a [email protected]