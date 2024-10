Gros e Thoeni per La Valanga Azzurra

Questa sera alle 21 al Garibaldi ci saranno anche Gustavo Thoeni e Piero Gros, i grandi campioni dello sci italiano, a presentare assieme a Giovanni Veronesi il docufilm La Valanga Azzurra. Sul palco salirà anche Gianni Veronesi (figlio dello scrittore Sandro e nipote del regista pratese), giovane promettente compositore che per il film ha scritto le musiche originali. La Valanga Azzurra è una produzione Fandango e Luce Cinecittà in collaborazione con Rai Documentari. Ripercorre la parabola irripetibile della nazionale italiana di sci alpino degli anni ‘70, guidata da Mario Cotelli e capitanata appunto da Thoeni e Gros. Con materiali d’archivio, le testimonianze inedite dei protagonisti, intrecciate alla narrazione di Giovanni Veronesi, il docufilm racconta un’incredibile stagione di successi, come la conquista di cinque Coppe del Mondo e di numerose medaglie tra Olimpiadi e Mondiali. Dopo il successo di Una Squadra, la serie dedicata alla Coppa Davis vinta dall’Italia nel 1976, con La Valanga Azzurra Fandango torna a documentare e a rendere omaggio al grande sport italiano. Veronesi, oltre alla regia, ha curato anche la scrittura del docufilm, assieme al fratello Sandro, Lorenzo Fabiano e Domenico Procacci. Sono previste repliche domani alle 21, domenica alle 18.30, il 1° novembre alle 18.40 e il 2 alle 19. Nella foto: Giovanni Veronesi e Thoeni