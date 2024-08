Green Race, pronti via. La sfida è la regolarità

Aperte le iscrizioni per la terza edizione della ‘Green Race - Percorsi Pratesi’, gara inserita nel campionato italiano energie alternative. Si tratta di una competizione di regolarità basata sul calcolo dei consumi vettura e nel rispetto da parte dell’equipaggio delle medie orarie di gara stabilite. A organizzarla Aci Prato. L’appuntamento con la due giorni è per sabato 28 settembre e domenica 29. Il primo giorno ci sarà la Green Race con partenza e arrivo in piazza Mercatale, il giorno dopo la ‘Green Hill Climb’ da Vaiano a Schignano. La Green Race prevede un percorso di 200 chilometri fra le province di Prato, Firenze e Pistoia. Valida per il trofeo Green Endurance e per la Green Challenge Cup impegnerà i piloti in sei prove a media oraria con un controllo a timbro e otto way-points. A vincere sarà chi consuma meno rispettando le medie previste dal codice della strada. A partecipare saranno le auto elettriche, ibride e bi-fuel. Ammesse anche macchine a benzina o diesel concorrendo quest’ultime solo alla gara pratese e non alla competizione nazionale. Sono previste manifestazioni collaterali. In piazza Mercatale ci saranno gli stand degli espositori e l’Ecodrive, il mini-corso teorico per spiegare come si guida un’auto elettrica o ibrida, e come fare per consumare meno. Per iscriversi alla Green Race (e varrà anche per la Green Hill Climb) servirà essere titolari di una licenza rilasciata da AciSport di regolarità o di grado superiore, oppure richiedere per i due membri dell’equipaggio il rilascio, presso una sede Aci, di una licenza giornaliera di regolarità. Per informazioni [email protected] 0574/580356 o Max Sghedoni al 348/5847558.