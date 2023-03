"Grazie Valeria continueremo le tue battaglie"

Oggi alle 15.30 nella chiesa di San Bartolomeo il funerale di Valeria Vannucchi, fondatrice e presidente del Comitato via Pomeria, che con affetto la ricorda con queste parole.

La nostra cara amica Valeria è stata tante cose. Un vulcano da cui uscivano tante idee che il più delle volte riusciva a realizzare brillantemente, grazie alla sua tenacia, intraprendenza, volontà, intelligenza e cultura. Era una donna battagliera, che tanto ha fatto per questa città. Noi vogliamo soffermarci in particolare sull’ultima sua "fatica" che ha coinvolto tutti noi, il Comitato di via Pomeria nato grazie a lei nel 2018. La missione di Valeria nel Comitato non era solo volta alla riqualificazione del quartiere, ma anche e soprattutto di ridare alla città, ai pratesi e non solo, la possibilità di conoscere, usufruire e valorizzare il Cassero Medievale con la sua storia legata al Castello. Grazie al suo contributo questo importante monumento storico-artistico ha ottenuto il giusto rilievo, diventando un luogo che periodicamente accoglie interessanti mostre e altre iniziative. NOn solo. Valeria ha saputo dar vita ad una sinergia virtuosa tra cittadini e amministrazione comunale, è così riuscita a risvegliare nei residenti un grande senso civico e collaborativo per la nostra zona: luminarie, mercatini natalizi e primaverili, pulizia dei giardini, cura e piantumazione delle aree verdi, illuminazione, videosorveglianza, rifacimento marciapiedi e tante altre iniziative per risolvere in maniera significativa il problema del degrado. Ciao Valeria e grazie. Ci impegneremo con la tua stessa passione e tenacia nel portare avanti il tuo programma.

Il Comitato via Pomeria