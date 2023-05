Grande festa per i 50 anni Quando il lavoro è passione

Cinquant’anni sono un bel traguardo soprattutto quando si tratta di un’attività artigianale.

Mod’Arte, il negozio di parrucchiera di via Vivaldi a San Paolo festeggia mezzo secolo

di attività. Alla guida oggi c’è Marina Querci, giovane titolare, che ha seguito con passione

le orme della madre Tiziana Lombardi. "Mod’Arte è nato

nel 1973 dal grande amore per

i capelli di mia madre", racconta Marina Querci. "Aveva 19 anni quando aprì il suo salone e lavorava già dall’età di 9 anni, quando dopo scuola andava a fare gavetta in una bottega che l’aveva accolta come una seconda famiglia. Mia mamma ha sempre avuto grande passione ed ha avuto tante soddisfazioni nell’arco dei molti anni di lavoro. Ci sono stati anche momenti di difficoltà a causa di gravi malattie che l’hanno fatta pensare di vendere l’attività, ma quando arrivava al momento non riusciva più a dormirci la notte e non è mai riuscita a lasciare il suo sogno". Dopo la pensione di Lombardi l’attività non è chiusa grazie all’intraprendenza della figlia che ha deciso di proseguire sulle orme della mamma: "Insieme a me lavorano due collaboratrici. Ci aggiorniamo continuamente

su nuove tecniche e prodotti, lavoriamo con grande professionalità ma allo stesso tempo all’interno del negozio si respira aria di famiglia", racconta Querci. Il negozio storico è un punto di riferimento dal quale sono passate generazioni: "Sono cresciuta in mezzo ai colori, le mantelline, i bigodini, al profumo dei capelli. Ci vuole tanto impegno e passione per portare avanti un’attività – conclude –. Ancora oggi mamma passa spesso dal negozio provando a fare la cliente. Ma basta che mi distraggo un attimo per rivederla con forbici e phon in mano, è l’amore per questo lavoro". Per festeggiare i 50 anni di attività oggi dalle 17 ci sarà un rinfresco per tutti i clienti vecchi e nuovi.