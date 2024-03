Grande bellezza. Le donne e l’arte in Lazzerini

In Lazzerini continua l’omaggio alle donne. Al via domani alle 16.30 il ciclo di incontri a cura di Rossana Cavaliere dal titolo La Grande bellezza femminile. Excursus nell’universo dei miti di ieri e di oggi. La bellezza femminile costituisce da sempre materia imprescindibile di ogni espressione dell’arte. Già nel mito, la bellezza della dea Venere o quella della regina di Sparta scatenò rivalità e una guerra decennale. Nella storia, Cleopatra e la regina di Lidia, per esempio, ne cambiarono il corso. E altrettanto ci viene narrato nella Bibbia e nelle letterature. Dall’avvento del cinema in poi, i nuovi miti sono rappresentati dalle divine dello schermo, Marilyn Monroe o Sofia Loren, Grace Kelly o Ava Gardner. Quattro incontri, ognuno con focus su un ambito artistico diverso: domani è in programma Bellezze al bagno sulle figure femminili tratte dal mito classico; sabato 23 marzo L’altra metà del cielo sarà incentrato sulle figure tratte dalla Bibbia e dalla storia; sabato 6 aprile sarà la volta delle figure femminili tratte dalla letteratura con Donne donne… ‘Eterne dee’ e infine sabato 13 aprile l’incontro Della stessa sostanza dei sogni che vedrà una selezione di miti femminili tratti dall’universo cinematografico. Ingresso libero.

Nel weekend ci sono poi le iniziative per bambini. In Lazzerini domani alle 16 Ronzii, fruscii e sbatter d’ali, a cura di Legambiente: i bambini dai 7 anni in poi potranno esplorare il piccolo grande mondo degli insetti. Dopo le letture animate, un tuffo in un laboratorio scientifico e creativo, che li vedrà impegnati a colorare, ritagliare e incollare grazie all’uso di materiali di recupero. Questo sabato il tema saranno Le api. Prenotazione obbligatoria a [email protected] e specificando: data e titolo dell’incontro, nome e cognome dell’accompagnatore e del bambino, numero telefonico. Domenica alle 10 torna ‘Domeniche piccine’, letture a bassa voce per le famiglie con bambini da 6 mesi a 3 anni. Infine, domani alle 10.30 appuntamento per bambini da 4 a 8 anni nella nuova biblioteca di Casale: divertenti letture animate per un tuffo in storie fantasiose e laboratori creativi con Tanta rabbia e poi una scatola! Visto il grande successo di pubblico, la prenotazione è obbligatoria.