Gli autobus ancora nel mirino: "La linea 51 così non funziona. Troppi disagi per gli studenti"

La linea 51 Firenze-Quarrata continua a non funzionare e 11 genitori di studenti delle superiori che ogni giorno devono andare a Pistoia propongono delle soluzioni. "Scriviamo nuovamente perché la situazione relativa alla linea 51 è drasticamente peggiorata – spiegano i genitori nella lettera inviata a La Nazione, nei giorni scorsi – da quando, lo scorso novembre, sono state apportate le modifiche previste nel T2. Abbiamo più volte scritto e telefonato a Autolinee Toscane, senza ottenere nulla. Crediamo che solo l’intervento delle istituzioni possa ottenere una soluzione alla situazione che denunciamo. Nell’ultima mail di risposta, peraltro, la stessa società AT ci invita a rivolgerci agli enti preposti". Quali sono le criticità relative a orari e percorsi? Il problema sono i pochi bus all’uscita da scuola. Gli studenti che escono a Pistoia alle 13 e devono tornare a Poggio a Caiano (ma anche nei paesi e nelle frazioni precedenti come Catena, Casini, Seano e Poggetto) hanno due possibilità: andare alla stazione e prendere l’autobus delle 13,13 (ma è impossibile, secondo i genitori, per chi studia in centro, raggiungere la stazione in tempo) oppure aspettare quello che parte, sempre dalla stazione, alle 13,24 (però spesso è così pieno che è impossibile salirci). Entrambi questi bus, oltretutto, non percorrono il tragitto da Pistoia a Poggio a Caiano direttamente, ma scendono i ragazzi agli Olmi dove poi devono aspettare la coincidenza che arriva dopo circa 15 minuti. Uscendo da scuola alle 13 e ammettendo di riuscire a salire sul bus delle 13,24, e che la coincidenza agli Olmi passi in orario, l’arrivo previsto a Poggio è per le 14,12, ma in realtà non è mai prima delle 14,25. Un’ora e venticinque minuti per fare solo 18 chilometri. Visto che il bus delle 13,24 è strapieno e non tutti i ragazzi riescono a salirci, molti genitori devono andare a prendere i figli a Pistoia, perché non ci sono altri bus fino alle 14,18 e pure questo spesso è pienissimo. Cosa fare? "E’ necessario – aggiungono i genitori – che venga aggiunta un’ulteriore corsa che da Pistoia vada a Poggio a Caiano per riportare a casa gli studenti che escono alle 13 e deve essere prevista dopo quella delle 13,24 (diciamo intorno alle 13,30), per evitare che si riempia di studenti che invece devono arrivare solo fino a Quarrata".