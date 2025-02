Gli architetti e il confronto che arricchisce

Un compleanno di festa, ma anche di riflessione. L’Ordine degli architetti, pianificatori, paesaggisti e conservatori di Prato si è riunita ieri al Politeama pratese per celebrare il venticinquesimo anniversario della propria istituzione offrendo alla comunità pratese "il regalo" di uno stimolo a pensare con uno sguardo aperto e lungo verso il futuro. "Lo Spirito dell’architettura" è il titolo della tavola rotonda sul quale sono stati chiamati a confronto personaggi di competenza e sensibilità. "La sfida, come l’ha chiamata lui stesso – ha raccontato la presidente dell’Ordine Lulghennet Teklè – me la lanciò a luglio scorso padre Guidalberto Bormolini spronandoci a ripensare il significato del costruire e del lasciare un segno, nello spazio che l’uomo occupa".

Chiti a pagina 11